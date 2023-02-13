إلزامية لإتمام الإجراءات .. الصحة تكشف تكلفة فحوصات ماقبل الزواج

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إن فحوصات ماقبل الزواج التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية ليست جديدة وإنما إلزامية منذ عام 2008 بموجب قرار وزير الصحة حينها وقرار وزارة العدل ايضاً حينها والذي اشترط إبراز شهادات الفحوصات قبل إتمام إجراءات الزيجة.



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: الجديد اليوم بعد نشر قرار وزير الصحة في الجريدة الرسمية هو إضافة مجموعة من الفحوصات المعملية مثل الالتهاب الكبدي الوبائي A-B ونقص المناعة المكتسبة ومرض السكر وارتفاع ضغط الدم ومرض السمنة ونسبة الهيموجلوبين بالإضافة فحص وراثي يتعلق بأنيميا البحر المتوسط وفصائل الدم.



لافتاً إلى أن الهدف من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمقبلين على الزواج؛ مشيرًا إلى أن هذا القرار تم العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية؛ بداية من اليوم.



مؤكداً أن الفحوصات المعملية المتاحة ليست عبئاً على المتزوجين قائلاً : إجمالي الفحوصات المعملية المضافة لا تتجاوز 180 جنيهاً وهي بسعر التكلفة لكن الغاية الاهم هو الاطمئنان على أوضاع المقبلين على الزواج الصحية.