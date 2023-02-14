السجن المؤبد لعامل و7 سنوات لآخر لحيازتهما مواد مخدرة وأسلحة بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، بمعاقبة عاملين، بالسجن المؤبد، والسجن 7 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في الحشيش المخدر والشابو بنطاق مركز نجع حمادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبوالمعارف عبد الشافى، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.



ترجع وقائع القضية لشهر سبتمبر 2022، عندما تمكنت أجهزة الأمن بنجع حمادى، من ضبط اسلام.ح.س ٣١ سنه، و كريم.ا.ع ٣٤ سنه، بحوزتهما كمية حشيش و شابو، و سلاح نارى.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهم حيازة حشيش وشابو، بقصد الاتجار، وحيازة فرد خرطوش ومسدس محلي الصنع، وطلقات وأسلحة بيضاء.

أحيلت القضية برقم 20348 لسنة 2022 ، جنح نجع حمادي، وقيدت برقم 2574 ، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم الأول بالسجن 7 سنوات والثاني بالسجن المؤبد.



