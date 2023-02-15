عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية.. تعرف عليها

الدوالي
الدوالي

تعد الدوالي من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء وتصيب بعض الرجال وتأتى الدوالى فى أماكن متفرقة من الجسم خاصة فى القدم والوجه والمهبل والخصية.

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

علامات تدل على أن الدجاج النيئ غير صالح للاستهلاك

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

ووفقا لما جاء فى موقع “betterhealth ” لم يتم تحديد أسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية
ولكن توجد عدة عوامل تزيد الإصابة بها . 

في كثير من الحالات يتم تشغيلهم في العائلات ويبدو أن النساء يواجهن المشكلة أكثر من الرجال وقد يكون للتغيرات في مستويات هرمون الاستروجين في دم المرأة دور في تطور الدوالي.

 تحدث مثل هذه التغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث لذلك تجد النساء أكثر عرضة للإصابة بمشكلة الدوالي.

هذا بالإضافة إلى قلة الحركة وعدم النشاط حيث أن الرياضة تعزز الدورة الدموية وتمنع الدوالي 

 

الدوالى اسباب الدوالي علاج الدوالي التغيرات الهرمونية هرمون الأستروجين الأوردة العنكبوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

بحبة موز .. افردي شعرك بدون كوافير

أعراض جميع أنواع التهاب الكبد .. احم نفسك واعرفها

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

لو دايما عالي.. إليك طرق علاج ارتفاع الضغط المنزلية

طريقة عمل شوربة الكرنب للتدفئة السريعة

ماذا يحدث إذا لم يتم علاج الضغط المرتفع.. تهدد بمضاعفات خطيرة

ماترميش فلوسك .. 7 نصائح لحفظ البيض سليم لأطول فترة بالمنزل

ترشيحاتنا

بعد تراجع التضخم.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15-2-2023

20 مليون راكب بنهاية 2022.. زيادة مبشرة في الرحلات الجوية بمطار القاهرة

محمد فاروق: الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في تجديد عقد الشحات

حقيقة معاقبة فيريرا لـ "زيزو" في الزمالك

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية وإجازة استثنائية لهذه الفئات

الأهلي يترقب موقف موليكا في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ