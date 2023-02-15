أسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية.. تعرف عليها

تعد الدوالي من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء وتصيب بعض الرجال وتأتى الدوالى فى أماكن متفرقة من الجسم خاصة فى القدم والوجه والمهبل والخصية.

ووفقا لما جاء فى موقع “betterhealth ” لم يتم تحديد أسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية

ولكن توجد عدة عوامل تزيد الإصابة بها .

في كثير من الحالات يتم تشغيلهم في العائلات ويبدو أن النساء يواجهن المشكلة أكثر من الرجال وقد يكون للتغيرات في مستويات هرمون الاستروجين في دم المرأة دور في تطور الدوالي.

تحدث مثل هذه التغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ والحمل والرضاعة وانقطاع الطمث لذلك تجد النساء أكثر عرضة للإصابة بمشكلة الدوالي.

هذا بالإضافة إلى قلة الحركة وعدم النشاط حيث أن الرياضة تعزز الدورة الدموية وتمنع الدوالي