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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية وإجازة استثنائية لهذه الفئات

سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابا ومعلمين) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الأربعاء 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة. 

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.

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