20 مليون راكب بنهاية 2022.. زيادة مبشرة في الرحلات الجوية بمطار القاهرة

اختتم مطار القاهرة الدولي، عام 2022 بزيادة مبشرة في حركة الركاب المسافرين إلى الخارج والقادمين أيضًا، لتسجل أعلى نسبة منذ بداية جائحة كورونا، بل تتخطى مؤشرات العام الأخير الذي سبق كورونا عام 2019.

استطاع مطار القاهرة الدولي، بفضل أعمال التطوير والتوسعة ورفع قيود السفر الصحية بالغالبية العظمى لدول العالم، على زيادة أعداد المسافرين بمطار القاهرة، حيث وصل إلى أكثر من 20 مليون مسافر بنهاية 2022، بالمقارنة بعام 2019 كان مطار القاهرة قد سجل نحو 18 مليون مسافر .

بحسب الاحصائيات المسجلة عن الحركة الجوية، التي حصل عليها "صدى البلد"، فإن مطار القاهرة وصل عدد رحلاته اليومي إلى نحو 550 رحلة يوميا بنهاية عام 2022، بدلا من متوسط 350 رحلة كان يستقبلها حتى عام 2019.

وسجل شهر يناير للعام 2023، زيادة بنسبة 23% عن يناير للعام 2019، بإجمالي عدد ركاب 2 مليون راكب خلال الشهر الماضي، حيث سجل أحد أيام شهر يناير الماضي 550 رحلة بإجمالي ركاب 77 ألف راكب، بالمقارنة بعام 2019، سجل شهر يناير حينها نحو مليون راكب.

وشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الـ 6 أشهر الماضية، انفراجة في عدد شركات الطيران المشغلة رحلات جوية إلى المطار، حيث انضم خلال الفترة الماضية إلى جدول تشغيل مطار القاهرة نحو 18 شركة طيران جديدة.

وعلى المستوى العالمي، اختتم قطاع الطيران المدني عام 2022 بأداء أقوى مما كان عليه في بداية العام، حيث رفعت معظم الحكومات القيود المفروضة على حركة السفر بسبب جائحة كورونا، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 64.4% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2023.