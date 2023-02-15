ماسة «جبل النور» المثيرة للجدل لن تظهر خلال حفل تتويج الملكة «كاميلا»|تفاصيل

أكدت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن ماسة "جبل النور" المثيرة للجدل لن تظهر على تاج الملكة كاميلا خلال مراسم التتويج التي سيتم فيها دعوة ملوك وملكات ورؤساء دول العالم إلى بريطانيا لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته.

والماسة تبلغ من الوزن 105 قيراط وكانت الأكبر في العالم، ويرجع أصلها إلى ولاية أندرا براديش الهندية وتملكها حكام هندوس ومغول وإيرانيين وأفغان وسيخ.

وقد تم وضع الجوهرة الشهيرة لأول مرة في صليب في مقدمة تاج الملكة ماري عندما تم ارتداؤها في تتويجها في عام 1911، ولكن تم استبدالها بنسخة طبق الأصل في عام 1937 عندما تم نقل الأصل إلى تاج الملكة الأم لها وتتويج جورج السادس.

وقالت متحدثة باسم قصر باكنجهام إنه لن يتم استخدام النسخة الأصلية ولا النسخة المقلدة في تتويج الملك والملكة في مايو، حيث يتم استخدام الماس من المجموعة الشخصية للملكة الراحلة بدلاً من ذلك.

