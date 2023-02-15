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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

بسبب السيارات الكهربائية..
بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

أكدت شركة فورد شائعات حول خطط لخفض القوة العاملة في أوروبا بشكل كبير، وذلك بينما تستعد الشركة لمستقبل كهربائي حتمي. 

 

في السنوات الثلاث المقبلة، سوف تلغي فورد ما مجموعه 3800 وظيفة، دفع التعقيد المنخفض للمركبات الكهربائية الشركة إلى إلغاء 2800 وظيفة هندسية، وستكون الوظائف الألف الأخرى من الوظائف الإدارية والتسويقية والمبيعات والتوزيع.

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بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

تكشف نظرة فاحصة على الأرقام أن 2300 موظف سيتم التخلي عنهم في ألمانيا و 1300 موظف آخر في المملكة المتحدة، مع وجود 200 وظيفة متبقية في أجزاء أخرى من أوروبا. 

 

وبحلول عام 2025 ، سيكون لدى فورد 3400 شخص لا يزالون يعملون في الهندسة، شرح مارتن ساندر ، المدير العام لشركة Ford Model e في أوروبا عمليات الاستغناء عن الوظائف، قائلاً: "هناك عمل أقل بكثير يتعين القيام به على محركات الكهرباء مقارنة بمحركات الاحتراق، نحن ننتقل إلى عالم به منصات عالمية أقل حيث يلزم قدر أقل من العمل الهندسي، ولهذا السبب يتعين علينا إجراء التعديلات."

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

تعتزم الشركة الوفاء بوعدها بأن يكون لديها أسطول كهربائي بالكامل في القارة الأوروبية بحلول عام 2035، وستبدأ ثورة المركبات الكهربائية في وقت لاحق من هذا العام مع كروس أوفر تم تصنيعها في كولونيا، ألمانيا على منصة MEB التابعة لمجموعة فولكس فاجن. 

 

كما تم التخطيط لنموذج كهربائي ثانٍ على نفس الأسس، سيكون أحدهما يشبه ID.4بتصميم يشبه الصندوق، والآخر يمكن أن يتخذ شكل أكثر أناقة يشبه ID.5.

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

تم بالفعل طرح نسخة تعمل بالبطارية الكهربائية من كروس Puma الثانوية قبل إطلاقها في عام 2024، وسيتم تصنيعها في كرايوفا، رومانيا ، وركوبها على تعديل كهربائي للمنصة التي قامت عليها Fiesta. 

 

بسبب السيارات الكهربائية.. فورد تلغي 3800 وظيفة

يذكر أن مونديو متوسطة الحجم قد تم إيقاف إنتاجها بالفعل بينما ستحذو فوكس حذوها في عام 2025، وفي مصنع سارلويس في ألمانيا حيث يتم إنتاج الطراز، لا تنوي فورد صنع أي سيارات أخرى، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في ذات السياق أن شركة فورد مهتمة ببيع المصنع إلى شركة BYDالصينية.

السيارات الكهربائية مونديو المانيا كروس اوفر فورد

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