3 أوناش لرفع كوبري مشاة سقط جزئيا علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

دفعت محافظة القليوبية ب 3 أوناش لرفع كوبرى المشاة على الطريق الزراعي السريع نتيجة اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة بجسم الكوبري، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، كما لم تُسجّل تلفيات في السيارات المارة بالمنطقة.



وقد تسبب الحادث في غلق جزئي للطريق الزراعي بالمنطقة، حيث أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الاصطدام أسفر عن إزاحة الكوبري من موقعه الأصلي دون انهياره، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لتأمين الموقع ورفع العوائق.

وعلى الفور، انتقلت قيادات وزارة النقل إلى موقع الحادث، وعلى رأسهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، حيث تم الدفع بـ3 أوناش ومعدات ثقيلة تابعة لوزارة النقل للمشاركة في أعمال الرفع والتأمين.



كما تم الدفع بقوات من الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور، الذي انتقل بدوره للموقع فور وقوع الحادث، إلى جانب قوات من مديرية أمن القليوبية وإدارة مرور القليوبية، وعلى رأسهم اللواء فؤاد الطيب حكمدار القليوبية، وذلك لتأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، بتحويل مسار السيارات في الاتجاهين إلى طريق بديل يمتد لمسافة كيلو متر تقريبًا، كحل مؤقت لتخفيف الزحام، وضمان انسياب الحركة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الرفع وإعادة الكوبري إلى وضعه الآمن.