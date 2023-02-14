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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جراند سيراتو وإلنترا.. أحدث الأسعار لأشهر 5 سيارات سيدان في مصر| صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى سيارات السيدان الجديدة "الزيرو" وخاصة الفئة المتوسطة، والتي تأتي من أشهر العلامات التجارية في العالم مثل فيات وهيونداي.

وفي السياق التالي يستعرض صدى البلد 5 من أبرز السيارات الجديدة المطروحة في السوق المصري.

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فيات تيبو موديل 2023

فيات تيبو موديل 2023

تعمل السيارة فيات تيبو موديل 2023 بمحرك 4 سلندر، رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 192 كم/ساعة، ويمكنها الوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.2 ثانية.

 

أسعار فيات تيبو موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 684,900 جنيه   

الفئة الثانية بسعر 684,900 جنيه    

الفئة الثالثة بسعر 719,900 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 769,900 جنيه

 

 

كيار جراند سيراتو موديل 2022

كيار جراند سيراتو موديل 2022

تستمد السيارة كيار جراند سيراتو قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران 155 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 130 حصانا، وتستغرق مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.9 لتر عندما تسير لمسافة 100 كيلومتر.

 

أسعار السيارة كيار جراند سيراتو 

الفئة الأولى بسعر 539,900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 589,900 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 619,900 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 669,900 جنيه

 

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

هيونداي النترا CN7 موديل 2022

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 127.5 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 157 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تضم السيارة حزمة من تجهيزات الحماية والمكابح، مع برامج دعم قائد المركبة وباقة من وسائل الرفاهية والتحكم.

 

أسعار السيارة هيونداي النترا CN7

الفئة الاولى بسعر 440 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 465 الف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 490 الف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 515 الف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 535 الف جنيه.

الفئة السباعة بسعر 550 الف جنيه.

الفئة الثامنة بسعر 555 الف جنيه.

الفئة التاسعة بسعر 610 الف جنيه.

الفئة العاشرة بسعر 615 الف جنيه.

 

شيفروليه ماليبو موديل 2022

شيفروليه ماليبو موديل 2022

تستمد السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي ، يضخ قوة تصل إلى 250 حصانا، و 353 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتتسارع من وضع السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 250 كيلومتر في الساعة، وتصل كفاءة المحرك في استهلاك الوقود الى 14.2 كم/لتر، وتبلغ سعة الخزان 60 لتر.

 

أسعار السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022

الفئة الأولى LS بسعر 426,500 جنيه.

الفئة الثانية LT بسعر 489,900 جنيه.

 

MG6 موديل 2022

MG6 موديل 2022

وتحتوي السيارة إم جي 6 موديل 2022 على ناقل حركة سباعي النقلات يعمل بشكل أوتوماتيكي مع تقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وقوة قدرها 169 حصانا، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.

 

أسعار السيارة MG6 موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 669,990 جنيه

اففئة الثانية بسعر 709,990 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 719,990 جنيه

 

MG6 هيونداي النترا CN7 كيار جراند سيراتو فيات تيبو كيار جراند هيونداى النترا شيفروليه ماليبو

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