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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم صين للقضية الفلسطينية.. رفض قاطع لتغيير الوضع التاريخي للقدس

الصين
الصين

أكدت وزارة الخارجية الصينية، دعم الصين بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة، وعبرت عن رفضها لأي إجراء لتغيير الوضع التاريخي في القدس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده "تدعم بقوة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه المشروعة، وتدعم أيضا جهود تعزز التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتعارض أي إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع التاريخي في القدس".

 

وأضاف: على المجتمع الدولي أن يعمل أكثر ويتخذ خطوات ملموسة للدفع باتجاه حل الدولتين، من أجل تحقيق التعايش السلمي بشكل أساسي بين فلسطين وإسرائيل.

 

وأعرب عن استعداد الصين لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.

 

والأحد الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، كما صادق على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إضافة إلى تبني خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.

وأثارت قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر حالة من الجدل، وذلك بعد اعتماد شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية، حيث وصف عدد من المراقبين قرارات حكومة نتنياهو بأنها تمثل حربا مفتوحة على الفلسطينيين.
 

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