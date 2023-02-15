عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الأربعاء، إدارة نادي الهلال السوداني، منافس الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، متمسكا بقراره بخوض المباراة بدون حضور جماهيري.

كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني عبر صفحة "فيسبوك": "الاتحاد الأفريقي يخاطب الهلال ويتمسك بقراره السابق بحظر التواجد الجماهيري في الجولة القادمة من الأبطال أمام الأهلي المصري".

ويواصل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، غدا الخميس، تدريباته بفرع مدينة نصر، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، قبل التوجه لمطار القاهرة.