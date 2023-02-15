عمر ربيع ياسين يعلن غياب نجم الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف عمرو السوليه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من المشاركة مع الفريق أمام الهلال السوداني.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: "عمرو السولية يغيب عن مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا بسبب الإصابة".

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني في إطار منافسه دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا يوم السبت المقبل.

في سياق متصل تواجه بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام برعايه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أزمة تهدد مسيرتها فى قادم الأيام.

وفجر حمادة شادي، منسق الرعاية فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الشركات الراعية لبطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال حمادة شادي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بطولة السوبر الأفريقي بطولة من 8 فرق مدتها 20 يوما، آخر أكتوبر أوائل نوفمبر، وتحتوي على 14 مباراة فقط لا غير بنظام ربع نهائي / نصف نهائي / نهائي”.

وأضاف: “مطلوب 120 مليون دولار وحتى الآن لا يوجد راعٍ واحد يوحد الله ولا توجد قناة بث فضائي مهتمة بالحصول على حقوق البث لبطولة دوري السوبر الأفريقي”.