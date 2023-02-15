سماع ضوضاء عالية.. هل حدث زلزال في إيران؟

أفادت وكالة أنباء “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن وكالة “نادي المراسلين الشباب” في إيران، ذكرت أنه دوي ضوضاء عالية في مدينة كرمان في جنوب شرق إيران.

وأضافت الوكالة "سُمع دوي ضوضاء عالية في معظم أنحاء كرمان، وذلك أعقبه اهتزاز مبان في المدينة”.

وفي نفس السياق، أكدت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي زلازل في المنطقة وأن التحقيقات جارية لمعرفة سبب تلك الضوضاء.

عقوبات جديدية علي إيران

وكانت قد قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيقترح عقوبات تستهدف لأول مرة شركات اقتصادية إيرانية متورطة في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للمشرعين الأوروبيين في ستراسبورج "للمرة الأولى نقترح أيضا معاقبة الكيانات الإيرانية بما في ذلك تلك المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".

وقالت فون دير لاين إن الحزمة العاشرة من العقوبات، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار)، ستستهدف حظرا تجاريا جديدا وضوابط تصدير التكنولوجيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والمروحيات والصواريخ.