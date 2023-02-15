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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الوفد يتبرع لصالح ضحايا الزلزال المدمر في سوريا

عبدالسند يمامة رئيس
عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلن  الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد عن تبرعه بمبلغ 50  ألف جنيه لصالح  ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

يأتي تبرع رئيس الوفد كأول المتبرعين ضمن المبادرة التي أطلقها الوفد لإغاثة ضحايا الزلزال بسوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر.

وتقوم المبادرة على جمع أكبر عدد من المساعدات الإنسانية متمثلة في شراء خيام و الملابس والبطاطين من خلال الحزب ولجانه العامة بالمحافظات وبدأ منذ أمس الثلاثاء على أن يتم التنسيق بين رؤساء اللجان العامة والنائبة الوفدية ماجدة النويشي وإرسال تلك المساعدات إلى المقر الرئيسي داخل (بالتات) بإسم اللجنه العامة التي أرسلت تمهيدا لنقلها إلى الأشقاء السوريين من خلال الهلال الأحمر المصري يوم الثلاثاء القادم.

مساعدات سوريا الإنسانية المصري المساعدات الانسانية رئيس حزب الوفد المحافظات الهلال الأحمر

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