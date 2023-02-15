ستر ودفا .. توزيع ألحفة وبطاطين على 1485 مستفيدا بالأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر توزيعها ألحفة وبطاطين على 1485مستفيد من غير القادرين لأهالى قرى النواصر والكيمان والخزان واصفون وطفنيس وتوماس 4حلفا والعضايمة واسنا البلد مركز اسنا، وقرى ارمنت الوابورات والرزيقات والمحاميد بحرى والرياينة والمراعزة وساحل الجرف ارمنت الحيط و البقالة بمركز ارمنت، وقرى القبلى قامولا والسيول والبعيرات والاقالتة ونجع البركة مركز القرنة ، فى محافظة الأقصر، وذلك تزامنا مع استمرار الأجواء الشتوية الباردة، و تنفيذأ لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأعلن محمد حسن بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا" التى اطلقتها المديرية بالتعاون مع جمعية الاورمان، مؤكدا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

موضحأ ان توزيع الألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

مشيدأ بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته .

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الأقصر تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .