العمل مع ريهام «احتراف»| أحمد فريد يكشف كواليس مسلسل «الأصلي»

عبّر الفنان أحمد فريد، عن سعادته بردود الأفعال التي وجدها عقب عرض أول أربع حلقات من مسلسل "الأصلي"، والذي يعرض هذه الفترة على فضائية DMC وعبر منصة WATCH IT الرقمية .



وأشار فريد في بيان صحفي، إلى أنه سعيد بالتعاون مع المخرج أحمد حسن والذي وصفه بالمخرج المتميز ذات النظرة الجيدة للفنان، لافتًا إلى أن التعاون مع الفنانة ريهام عبدالغفور مليء بالكواليس الممتعة .



واستكمل فريد قائلًا :"العمل مع ريهام كان احترافياً للغاية وهي شخصية متوضعة والتعامل معها ممتع لأبعد الحدود، وإمكانياتها التمثيلية جيدة للغاية فهي تتعامل معنا بشكل وخلال التصوير تتحول إلى الشخصية بشكل لافت للموجودين كلهم في اللوكيشن، وهذا يساعدنا جميعًا كفنانين مشاركين في العمل على التحول معها إلى الشخصيات التي نقدمها، ومن ثم يستفاد العمل ككل" .



وتابع فريد :"وجدت ردود أفعال جيدة للغاية من قبل المشاهدين على شخصية "درويش" التي اجسدها في العمل والتي اعتبرها مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وهي لا تشبهني تمامًا، وقمت بتحضيرها لفترة طويلة قبل التصوير، والحمد لله ردود الأفعال أبهرتني من قبل المتابعين للعمل" .



واختتم فريد قائًلا :"استمتعت بالعمل في المسلسل وخاصة النجمة ريهام عبدالغفور التي أضافت للعمل الكثير من الاحترافية والدقة التمثيلية، واعتقد أن ردود الأفعال على العمل في أول حلقاته أظهرت حب الجمهور للمسلسل" . يعرض مسلسل الأصلي، يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر قناة DMC الفضائية وذلك في تمام الثامنة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.



كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.



المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية حول الإرث وصراع الأشقاء، وغيرها والمنافسة بين كبار تجار قطع غيار السيارات، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.