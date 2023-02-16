الغربية.. انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل شقة يسفر عن مصرع صاحبها وتصدع العقار

لقى شخص مصرعه إثر انفجار إسطوانة غاز داخل شقته بمنطقة كفر الجزيرة في كفر الزيات، نتج عنه تصدع المنزل.



تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار إسطوانة غاز داخل الشقة وتصدع أجزاء من المنزل وتم إخماد النيران، وتبين وفاة صاحبها.





تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وندب لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.