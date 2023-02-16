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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغربية.. انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل شقة يسفر عن مصرع صاحبها وتصدع العقار

صدى البلد

لقى شخص مصرعه إثر انفجار إسطوانة غاز داخل شقته بمنطقة كفر الجزيرة في كفر الزيات، نتج عنه تصدع المنزل.

محافظ الغربية يوجه برفع 2337 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة


تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انفجار إسطوانة غاز داخل الشقة وتصدع أجزاء من المنزل وتم إخماد النيران، وتبين وفاة صاحبها.

محافظ الغربية يتفقد الطرق والمحاور الجديدة بمركز ومدينة طنطا



تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وندب لجنة هندسية من مجلس المدينة لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله.

أهلي 2007 يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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