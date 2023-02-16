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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بالذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1444هـ ، حيث بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الدكتور طارق عبد الحميد مدير عام بوزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لا يكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً ، وأضاف أن المولى عز وجل إختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض فى الكفاح والنضال من أجل المبادئ السامية والقيم النبيلة وتمسكهم بشريعة الله السمحة وسيرة نبيه الكريم.

الإسراء والمعراج

وألقى اللواء أح خالد احمد شوقى مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يذكرنا دائماً بضرورة التأسي بذكرى الرسول الكريم الذى أرسى قيم العدل والحق والمساواة بين الناس دون تفرقة أو تمييز أو تعصب أو تشدد ، وإحترام حقوق الإنسان الذى كرمه الله مؤكداً على ضرورة الحرص على طلب العلم والمعرفة لتحقيق التقدم والإزدهار للمجتمع وإدراك عظمة الخالق .

حضر الإحتفال عدد من قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف .

القوات المسلحة الإسراء والمعراج وزارة الأوقاف الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الازهر الشريف

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