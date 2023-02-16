لمحبي الأسطورة دمبلدور.. عملة جديدة بوجه بطل هاري بوتر

استكمالا لسلسلة العملات التاريخية للمملكة المتحدة، سيتم طرح عملات تحمل صورة شخصية من عمل سينمائي، وهي عملة تحمل شخصية هاري بوتر “ألبوس دامبلدور”.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد هذه العملة هي الأولى في السلسلة التي تعرض صور الملك تشارلز، والعملة هي الثالثة في سلسلة تحتفل بالذكرى الخامسة والعشرين لنشر هاري بوتر وحجر الفيلسوف.

عملات بصورة دمبلدور

يظهر تشارلز الثالث على جانب للعملة ، بينما تظهر صورة لدمبلدور قائد هوجورتس في الجهة المقابلة، وقالت دار سك العملة الملكية إنها واحدة من عدد صغير من مجموعات العملات المعدنية التي ستشهد تغييراً في الصورة الملكية.

حملت العملتان المعدنيتان السابقتان في السلسلة، التي تصور هوجورتس وهاري بوتر نفسه، صورة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تتميز جميع العملات المعدنية الثلاث بأنها للفنان جيم كاي، الذي ابتكر أول نسخة مصورة بالكامل من هاري بوتر وحجر الفيلسوف.

في إشارة إلى السحر الذي أعاد السلسلة إلى الحياة ، بعض العملات المعدنية في المجموعة ملونة، وقالت دار سك العملة الملكية إن العملات تتمتع بجاذبية عالمية، وحتى الآن ، اشترى العملات عشاق هاري بوتر في 86 دولة.

وتبدأ أسعارها من 11 جنيهًا إسترلينيًا، يمكن أن يدفع المعجبون 20 جنيهًا إسترلينيًا مقابل إصدار ملون ، وما يصل إلى 5215 جنيهًا إسترلينيًا مقابل عملة ذهبية فئة 200 جنيه إسترليني.

وظهر هاري بوتر وحجر الفيلسوف لأول مرة على أرفف المكتبات في عام 1997، ثم انتقل عالم هاري بوتر السحري إلى السينما عبر سلسلة مكونة من 7 أجزاء، وتجاوزت المبيعات 500 مليون جنيه إسترليني في جميع أنحاء العالم.