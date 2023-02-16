بايدن: تمكنا من حماية المواقع الحساسة ضد المنطاد الصيني.. ولن نعتذر لبكين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن واشنطن تمكنت من حماية المواقع الحساسة ضد جمع المنطاد الصيني لأي معلومات عنها.

وأضاف بايدن، في كلمة له: “لن نعتذر للصين على إسقاط المنطاد”.

وأشار إلي أنه “يتوقع الحديث مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال الفترة المقبلة”.

إلي ذلك، قال بايدن، إن الجيش الأمريكي يراقب الأجواء بعد حادث المنطاد الصيني.

وأضاف:“لا نعلم بدقة ماهية الأجسام الطائرة التي أسقطناها”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن “الاستخبارات ترجح أن الأجسام الطائرة كانت تابعة لشركات أو مؤسسات بحثية”.

وقال: “لا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة أخرى “.

وأضاف: “سنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية”.