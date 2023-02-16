بايدن : لا نعلم بدقة ماهية الأجسام الطائرة.. وإسقاط أي مُهدّد للشعب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن الجيش الأمريكي يراقب الأجواء بعد حادث المنطاد الصيني.

وأضاف بايدن، في كلمة له، “لا نعلم بدقة ماهية الأجسام الطائرة التي أسقطناها”.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن “الاستخبارات ترجح أن الأجسام الطائرة كانت تابعة لشركات أو مؤسسات بحثية”.

وقال: “لا مؤشرات على ارتباط الأجسام الطائرة ببرنامج تجسس تابع للصين أو لدولة أخرى"، مؤكدا أن “الولايات المتحدة ستسقط أي جسم طائر يمثل تهديدا للشعب الأمريكي".

وأضاف: “سنتخذ تدابير إضافية لاكتشاف أي أجسام طائرة فوق الأجواء الأمريكية”.