بعد فحصه طبيًا.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن كِبر سن بايدن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن المزاعم حول عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تعكس الواقع الذي يحقق فيه النجاح.

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: "ربما نسوا انتصارات الرئيس خلال العامين الماضيين، لكنني سعيدة بتذكيركم في أي وقت".

وأشارت إلى أن معارضي بايدن توقعوا هزيمته في انتخابات 2020، لكنه فاز ومنذ ذلك الحين اتخذ إجراءات لتقوية الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ولاية ماريلاند للخضوع لفحص طبي منتظم، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض، أنه ‏سيتم نشر نتائج الفحوصات الطبية في وقت لاحق اليوم الخميس.‏

‏وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق من فبراير الجاري، إن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما يعتزم الخضوع لفحصه الطبي الدوري في 16 فبراير، وأرجعت هذه الفحوصات بسبب أن بايدن استغرق وقتا طويلا إلى جدول أعماله "المكثف بشكل لا يصدق" خلال الأشهر الأخيرة.