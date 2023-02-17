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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط شخصين يمارسان أعمال الدجل والشعوذة بالجيزة

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والإعلان عنها عبر شبكة الإنترنت .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإنشاء صفحة عبر شبكة الإنترنت للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرتهما على علاج بعض الأمراض النفسية والعصبية بإستخدام أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وعُثر بحوزتهما على (3هواتف محمولة "مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامى - حقيبة بداخلها بعض الأدوات المستخدمة فى تلك الأعمال) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الدجل والشعوذة وزارة الداخلية بولاق الدكرور الامراض النفسية ممارسة أعمال الدجل

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