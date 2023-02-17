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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يضبط 20 قضية مخدرات في القليوبية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 22 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7136) حكم قضائى متنوع وضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أمن القليوبية الامن العام مكافحة المخدرات الأجهزة الامنية حملة امنية سلاح

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