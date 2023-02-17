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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان مكشوف .. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها بإطلالة جريئة.. شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة اللبنانية "لاميتا فرنجية"، أنظار متابعيها بعد نشرها لأحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لاميتا" بإطلالة جريئة،  مرتدية فستانًا مكشوفًا باللون الروز، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكملت أناقتها بمكياج ناعم ابرز جمال ملامحها على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.

 

وشاركت اللبنانية لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حدسامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير معالفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامرحسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقلوسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

زواج لاميتا فرنجية 

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسطالإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعدها بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر

مواقع التواصل الإجتماعي.

ورزق لاميتا وفريدي بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

 لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم ازياء و قدمت لاميتا مجموعتها في دبي.

الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية تامر حسني لبنان اطلاله جريئه فستان مكشوف انستجرام

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