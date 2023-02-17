حدث ليلا| حريقان وضبط 25 قضية مخدرات بـ3 محافظات.. حقيقة خطوبة رضوى الشربيني.. تقرير الحالة الصحية لبايدن ومرض نادر يصيب بروس ويليز

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقراءنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجز بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
المجلس العالمي يمنح مطار القاهرة شهادة السلامة والصحة العامة لمدة 3 سنوات
حصل مطار القاهرة الدولي برئاسة المحاسب مجدي اسحاق علي شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 سنوات
شكري يؤكد لنظيره البرتغالي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر للارتقاء بالعلاقات
التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الخميس، وزير خارجية البرتغال جواو كرافينيو ، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.
ضبط 5 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز وقسم شرطة أبوتيج.
الأمن يضبط 20 قضية مخدرات في القليوبية
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية
السيطرة على حريقين في المنيا
استطاعت قوات الحماية المدنية بالمنيا السيطرة على حريقين الأول إندلع داخل حظيرة طيور بإحدى قرى مركز مطاي
مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك
وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب أزمة قيد لاعبي الزمالك في الميركاتو الشتوي. وأكد مدحت شلبي في تصريحات …
مرتضى منصور يتهم جماهير الزمالك بضياع صفقتي القندوسي وعطية
وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق بشأن الفتره المقبلة. وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
الصفقات تخطت الـ 6 مليون |"شطة" يدق ناقوس الخطر للأهلي قبل مواجهة الهلال
تحدث عبدالمنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، عن المواجهات القارية للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك أمام الهلال والمريخ السودانيين، في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
سجل هدفا..مجدي عبد الغني عن إمام عاشور: بداية مميزة مع ميتيلاند الدنماركى
علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الصادق على هدف أمام عاشور في أول مباراة له مع لـ ميتيلاند الدنماركي في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
مصطفى محمد يقود نانت للتعادل مع يوفنتوس في الدوري الأوروبي
تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع نانت الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
رفضته 3 مرات.. رنا رئيس تتحدث عن دورها فى أزمة منتصف العمر
أكدت الفنانة رنا رئيس رفضها للدور الذى تلعبه فى مسلسل أزمة منتصف العمر ثلاث مرات بسبب خوفها من تجسيد شخصية مريم. وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة برنامجها الشهير أسرار النجوم
ملوش علاج .. إصابة بروس ويليز بالخرف الصدغي وعائلته تطلب الدعاء
تطورت الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز خلال الساعات القليلة الماضية، وأصيب بمرض الصدغ الجبهي الخرفي. وأعلنت بعض التقارير الأجنبية عن إصابة النجم بهذا المرض بناءا على بيان أصدرته عائلة الفنان العالمي
الفنان عز الأسطول: مش واخد حقي فنيا.. وأغاني المهرجانات أفسدت الذوق العام
كشف الفنان عز الأسطول، عن تحضره لمجموعة من الأغاني باللغة المصرية القديمة بالتعاون مع الدكتور زاهي حواس. وأعرب الفنان عز الأسطول خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أنشودة «آمون رع"
ريهام عبد الغفور: الواقع صادم أكثر من أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"
علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على أزمة مسلسل أزمة منتصف العمر ، قائله: قدمنا في المسلسل حاجات صادمة، لكن الحياة فيها حاجات صادمة أكتر بكتير، والمسلسل ككل خلاني مصدقة ومتأكدة من إعجاب الجمهور .
تم رصدها.. وسيم السيسي: الأطباق الفضائية حقيقة واقعية.. فيديو
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إنه لا توجد معلومات مؤكدة حول وجود كائنات في الكواكب القريبة من الشمس.
الدوم يقدم فقرة عن مسيرة الإعلامية سناء منصور
قدم برنامج الدوم ، خلال حلقة الليلة، تقريرًا عن السيرة الذاتية للإعلامية الكبيرة سناء منصور، ومشوارها الإعلامي ورحلة كفاحها.
أوكرانيا: 69 انفجارا في منطقة سومي جراء قصف روسي
أعلنت الإدارة الإقليمية لمنطقة سومي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 69 انفجارًا بالمدينة، جراء قصف روسي خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكرت إدارة منطقة سومي
تراجع كبير في سعر الدولار عالميا
انخفض الدولار مساء أمس الخميس، وذلك مع إحجام المستثمرين عن العملات ذات المخاطر الأعلى بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية عززت الثقة في توقعات النمو العالمي رغم من أن الفيدرالي الأمريكي يبدو عازمًا على رفع أسعار الفائدة مجددًا.
تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية
حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من أن المناورات العسكرية المقررة بين جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر في الإقليم.
تراجع هائل في سعر النفط عالميا
تراجعت أسعار النفط عند التسوية لثالث جلسة على التوالي متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية والتي أظهرت ارتفاعًا بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي.
زلزالان يضربان إدلب واللاذقية في سوريا
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، عن أن زلزالين ارتداديين ضربا شمال غرب مدينة إدلب وشمال غرب اللاذقية، مساء أمس الخميس.
مكاسب هائلة في أسهم بورصات دول الخليج العربي
تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.2% في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت 4 مليارات ريال وجاء الضغط بالدرجة الأولى من سهم سلوشنز الذي هبط بالحد الأقصى مسجلاً أدنى إغلاق له في مدة شهر
بيان عاجل من طبيب بايدن بشأن حالته الصحية
أصدر كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بيانا عاجلاً قال فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن في حالة صحية جيدة وقادر على آداء مهامة الرئاسية بشكل سليم.