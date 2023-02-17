تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عند التسوية لثالث جلسة على التوالي متأثرة ببيانات المخزونات الأمريكية والتي أظهرت ارتفاعًا بأكثر من 16 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 0.1% إلى 78.49 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.28% إلى 85.14 دولار للبرميل.

اتفاق أوبك+ مستمر

من جانب آخر، أكّد وزير الطاقة السعودي أن تحالف أوبك+ سيلتزم بالاتفاق الذي تم انجازه أواخر 2022 لبقية العام الحالي، ما يعزز إشارات سابقة أرسلها التحالف النفطي بهذا الشأن.

وقال وزير الطاقة السعودي إن "الاتفاق الذي أبرمناه في أكتوبر سيظل نافذاً لبقية العام.. نقطة على السطر"، مضيفاً: "يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار".

وفي شهر أكتوبر المنصرم، اتخذت منظمة أوبك وشركاؤها خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. وأشار المسؤولون الرئيسيون إلى أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023. وتمثل التعليقات الأخيرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان إفادة هي الأكثر جزماً على هذا التوجه.

والأسبوع الجاري، أكدت دولة الإمارات أنه ليست هناك حاجة كبيرة للمجموعة لتغيير مسارها، حيث صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون بلومبرغ في دبي أن العرض والطلب العالميين على النفط متطابقان، مع وضع مريح للمخزونات، معتبراً أن مستويات أسعار الخام "برهان على التوازن".

الهدف المنشود

قالت مسؤولة في وكالة الطاقة الدولية إن الحظر وسقوف الأسعار التي تستهدف النفط الروسي تحرز التأثير المنشود رغم المرونة المفاجئة للإنتاج والصادرات الروسية في الأشهر الأخيرة.

وأضافت تويل بوسوني رئيسة قسم صناعة النفط والأسواق لدى الوكالة في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن إنتاج النفط الروسي والصادرات ارتفع بشكل أفضل كثيرًا من التوقعات في الأشهر الأخيرة.

وتابعت "يرجع ذلك إلى أن موسكو كانت قادرة على إعادة توجيه الكثير من الخام الذي كان يذهب من قبل إلى أوروبا نحو أسواق جديدة في آسيا".