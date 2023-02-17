ريهام عبد الغفور: الواقع صادم أكثر من أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على أزمة مسلسل "أزمة منتصف العمر"، قائله: "قدمنا في المسلسل حاجات صادمة، لكن الحياة فيها حاجات صادمة أكتر بكتير، والمسلسل ككل خلاني مصدقة ومتأكدة من إعجاب الجمهور".





وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحياة فيها نماذج أصعب من اللي تم تقديمها في مسلسل أزمة منتصف العمر".

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، : "احاول في اختيار الأدوار أن تكون بعيدة عن الأدوار التي قدمتها"، متابعة: "عملنا بروفات كثيرة للتحضير للشخصيات".

وأشارت الفنانة ريهام عبدالغفور،: "اهتم دائما بالأدوار بالتنوع في الأدوار التي أؤديها"، مضيفه: "كنت عايشه الدور في مسلسل "أزمة منتصف العمر" وحبيته".