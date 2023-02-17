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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ريهام عبد الغفور: الواقع صادم أكثر من أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"

الفنانة ريهام عبدالغفور
الفنانة ريهام عبدالغفور

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، على أزمة مسلسل "أزمة منتصف العمر"، قائله: "قدمنا في المسلسل حاجات صادمة، لكن الحياة فيها حاجات صادمة أكتر بكتير، والمسلسل ككل خلاني مصدقة ومتأكدة من إعجاب الجمهور".

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تعليق ريهام عبد الغفور عن "أزمة منتصف العمر": أهتم دائما بالتنوع في الأدوار



وأضافت الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال استضافتها ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الحياة فيها نماذج أصعب من اللي تم تقديمها في مسلسل أزمة منتصف العمر".

 

وتابعت الفنانة ريهام عبدالغفور، : "احاول في اختيار الأدوار أن تكون بعيدة عن الأدوار التي قدمتها"، متابعة: "عملنا بروفات كثيرة للتحضير للشخصيات".

 

وأشارت الفنانة ريهام عبدالغفور،: "اهتم دائما بالأدوار بالتنوع في الأدوار التي أؤديها"، مضيفه: "كنت عايشه الدور في مسلسل "أزمة منتصف العمر" وحبيته".

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