تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية

حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من أن المناورات العسكرية المقررة بين جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر في الإقليم.

تدمير السلام

وقالت الخارجية الكورية الشمالية إن سول وواشنطن "تدمران السلام والاستقرار عمدًا" عبر ما أسمته بـ"الاحتجاجات العسكرية".

وأضافت أنها ستبحث اتخاذ "خطوات عسكرية إضافية" احتجاجًا على الضغوط الأمريكية في مجلس الأمن الدولي.

وهددت بأن تواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رداً "قوياً غير مسبوق" إذا مضيا قدماً بالمناورات العسكرية.

ومطلع الشهر الجاري، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها خصوصاً قاذفة استراتيجية أمريكية ومقاتلات شبح، وذلك ردًا على تهديدات كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة :يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.

يأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.

وشملت التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1بي" ومقاتلات شبح تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-22" و"إف- 35 بي" ومقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للجيش الكوري الجنوبي.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن وزارة الدفاع، أنّ "هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر رغبة الولايات المتّحدة وقدرتها على توفير ردع واسع وقوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

تثير كل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونج يانج التي غالبا ما ترد عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها.