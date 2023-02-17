عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت كوريا الشمالية، الجمعة، من أن المناورات العسكرية المقررة بين جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستقود إلى زيادة التوتر في الإقليم.

تدمير السلام

وقالت الخارجية الكورية الشمالية إن سول وواشنطن "تدمران السلام والاستقرار عمدًا" عبر ما أسمته بـ"الاحتجاجات العسكرية".

وأضافت أنها ستبحث اتخاذ "خطوات عسكرية إضافية" احتجاجًا على الضغوط الأمريكية في مجلس الأمن الدولي.

وهددت بأن تواجه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رداً "قوياً غير مسبوق" إذا مضيا قدماً بالمناورات العسكرية.

ومطلع الشهر الجاري، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شاركت فيها خصوصاً قاذفة استراتيجية أمريكية ومقاتلات شبح، وذلك ردًا على تهديدات كوريا الشمالية.

بسبب نقص الغذاء والحبوب.. كوريا الشمالية تعاني من مجاعة غير مسبوقة

لأول مرة منذ 6 أعوام.. كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ العدو

ونقلت وكالة :يونهاب" عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن الطائرات حلّقت فوق البحر الأصفر الواقع بين شبه الجزيرة الكورية والصين، في أول تدريبات من نوعها هذا العام.

يأتي هذا الاستعراض للقوة بعدما أعلن وزيرا الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي زيادة في هذه التدريبات والتعاون الأمني.

وشملت التدريبات قاذفة استراتيجية من طراز "بي-1بي" ومقاتلات شبح تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "إف-22" و"إف- 35 بي" ومقاتلات من طراز "إف-35 إيه" تابعة للجيش الكوري الجنوبي.

سلطات كوريا الشمالية تمنع الفتيات والنساء من حمل نفس اسم ابنة الزعيم كيم يونج أون

سول وواشنطن تجريان تدريبات مضادة للطائرات دون طيار لمواجهة هجمات كوريا الشمالية

وأضافت الوكالة، نقلاً عن وزارة الدفاع، أنّ "هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر رغبة الولايات المتّحدة وقدرتها على توفير ردع واسع وقوي وموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية".

تثير كل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونج يانج التي غالبا ما ترد عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها.

تهديدات كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية مجلس الأمن الدولي الجيش الكوري مجلس الأمن كوريا الجنوبية الولايات المتحدة كوريا الشمالية واشنطن أمريكا كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

موضوعات متعلقة

جريمة جديدة في سجله.. زعيم كوريا الشمالية يخطط لقتل شقيقته

بسبب نقص الغذاء والحبوب.. كوريا الشمالية تعاني من مجاعة غير مسبوقة

لأول مرة منذ 6 أعوام.. كوريا الجنوبية تصف جارتها الشمالية بـ العدو

حظر إطلاق اسم ابنة زعيم كوريا الشمالية على أي فتاة .. فيديو

طوابع الابنة المحترمة.. أحدث خطوات زعيم كوريا الشمالية لتوريث ابنته

ترشيحاتنا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تراجع كبير في سعر الدولار عالميا

تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية

بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ