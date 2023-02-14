سلطات كوريا الشمالية تمنع الفتيات والنساء من حمل نفس اسم ابنة الزعيم كيم يونج أون

أفادت إذاعة آسيا الحرة بأن السلطات في كوريا الشمالية تجبر الفتيات والنساء على تغيير أسمائهن إذا تم تسميتهن “جو آي” - وهو اسم ابنة كيم يونج أون زعيم الدولة

ونقل الموقع عن مصدرين مجهولين - أحدهما يعيش في شمال بيونجان والآخر يعيش في جنوب بيونجان - قالا إن الحكومات المحلية في مدينتي جونغجو وبيونجسونج أصدرت أوامر للنساء بتغيير شهادات ميلادهن.

وقال أحد السكان في تقرير إذاعة آسيا الحرة الجمعة 'أمس ، استدعت وزارة الأمن في مدينة جيونغجو النساء المسجلات في إدارة تسجيل المقيمين تحت اسم' جو آي 'إلى وزارة السلامة لتغيير أسمائهن'.

وقالوا إن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في منطقتهم تُدعى جو أي ، وقد طُلب من والديها إبلاغ وزارة السلامة لتغيير شهادة ميلادها ، وفقًا لوثيقة طلب الإقامة.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن السلطات قالت إن اسمها محجوز الآن للأشخاص ذوي 'أعلى درجات الكرامة'.

ونعتبر كيم جو أي، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 10 سنوات، هي الوحيدة من بين أطفال كيو يونج أون الثلاثة الذين تم الكشف عنهم للجمهور

وظهرت لأول مرة على الملأ عندما قامت هي ووالدها بفحص إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في نوفمبر.

تم وضع الفتاة في دائرة الضوء مرة أخرى يوم الأربعاء ، حيث حضرت مأدبة رسمية حظيت بتغطية إعلامية كبيرة والتقطت صوراً مع كبار الجنرالات في كوريا الشمالية.

أدى الاهتمام الذي انصب على ابنة كيم إلى تكهنات بأنها قد تكون مهيأة لخلافة والدها.

كيم نفسه منع الناس من حمل اسم “يونج أون”، وأمر أولئك الذين يحملون اسمه في عام 2014 بتغيير شهادات ميلادهم بشكل قانوني.

وكشف سو كيم ، محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية وهو الآن محلل سياسي في مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة شركة راند ، لـ انسايدر 'كان التوجيه' طوعيًا '، ولكن كما نعلم ، هناك القليل من الأشياء الطوعية في كوريا الشمالية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوامر من القيادة'

وقالت: 'لذا فإن حظر الأسماء هذا ليس شيئًا غير عادي بالنسبة لكوريا الشمالية'. لكن من السابق لأوانه أن نقول ما يخبئه المستقبل لابنة كيم ، وهذا يخبرنا فقط أنه يريد أن يرى طفله ، على حد قولها.

وأضافت أن النظام لم يؤكد بعد أن الفتاة قد تم تخصيصها للخلافة ، كما أن وسائل الإعلام الحكومية لم تبدأ بالمسح والتمجيد الوقائي المعتاد للخليفة المعين.

وفي ظل حكم الديكتاتوريين السابقين لكوريا الشمالية ، سيتم منح الورثة البعيدين ألقابًا مهمة. قبل أن يتولى كيم السلطة في أواخر عام 2011 ، كان يعادل جنرالًا من فئة الأربع نجوم وتم منحه مناصب رئيسية في الحزب.

وقال المحلل كيم: 'لنفترض ، مع ذلك ، أن كيم اختار الخروج عن التقاليد وشق طريقه الفريد لتعيين وتهيئة خليفته. من الواضح أنه من الصعب للغاية التنبؤ بسلوك النظام في هذه الحالة'.