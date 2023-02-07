كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب وتوسيع التدريبات

أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعهد بتوسيع التدريبات العسكرية، وتعزيز موقف الاستعداد للحرب في البلاد، في الوقت الذي تستعد فيه بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الاثنين حيث ناقش المسؤولون 'المهام العسكرية والسياسية الرئيسية' لهذا العام و'القضايا طويلة الأجل المتعلقة بالتوجهات لبناء الجيش'.

درست وناقشت هناك .. قضية التوسع المستمر والتكثيف المستمر للعمليات والتدريبات القتالية للجيش الشعبي الكوري للتعامل مع الوضع السائد وإتقان الاستعداد للحرب بشكل أكثر صرامة '، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري.

يأتي الاجتماع في وقت من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة يوم الأربعاء.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية أن القوات الكورية الشمالية تتدرب في تشكيلات في بيونغ يانغ، وقالت كوريا الجنوبية أيضًا إنها تراقب زيادة الأنشطة ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع العسكري؛ بعد أن أدانت كوريا الشمالية يوم الخميس التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ، قائلة إنها وصلت إلى 'خط أحمر شديد' وتهدد بتحويل شبه الجزيرة إلى 'ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أكثر خطورة'.

وفي بيان يوم الخميس، نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية، وقالت إن بيونغ يانغ غير مهتمة بالحوار طالما أن واشنطن تنتهج سياسات عدائية.

يوم الثلاثاء الماضي ، قال أوستن ونظيره الكوري الجنوبي إنهما سيوسعان التدريبات العسكرية وينشران المزيد من 'الأصول الاستراتيجية'، مثل حاملات الطائرات والقاذفات بعيدة المدى، لمواجهة تطوير أسلحة كوريا الشمالية ومنع الحرب.

عندما سُئل أوستن عن التوترات مع كوريا الشمالية خلال توقف في الفلبين، قال أوستن إن هدف الولايات المتحدة هو تعزيز قدر أكبر من الأمن والاستقرار وإنها لا تزال ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.