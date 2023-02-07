عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تدعو إلى تعزيز الاستعداد للحرب وتوسيع التدريبات

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تعهد بتوسيع التدريبات العسكرية، وتعزيز موقف الاستعداد للحرب في البلاد، في الوقت الذي تستعد فيه بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الاثنين حيث ناقش المسؤولون 'المهام العسكرية والسياسية الرئيسية' لهذا العام و'القضايا طويلة الأجل المتعلقة بالتوجهات لبناء الجيش'.

درست وناقشت هناك .. قضية التوسع المستمر والتكثيف المستمر للعمليات والتدريبات القتالية للجيش الشعبي الكوري للتعامل مع الوضع السائد وإتقان الاستعداد للحرب بشكل أكثر صرامة '، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري.

يأتي الاجتماع في وقت من المتوقع على نطاق واسع أن تنظم كوريا الشمالية عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة يوم الأربعاء.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية أن القوات الكورية الشمالية تتدرب في تشكيلات في بيونغ يانغ، وقالت كوريا الجنوبية أيضًا إنها تراقب زيادة الأنشطة ذات الصلة.

ويأتي الاجتماع العسكري؛ بعد أن أدانت كوريا الشمالية يوم الخميس التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ، قائلة إنها وصلت إلى 'خط أحمر شديد' وتهدد بتحويل شبه الجزيرة إلى 'ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب أكثر خطورة'.

وفي بيان يوم الخميس، نددت وزارة الخارجية الكورية الشمالية بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الجنوبية، وقالت إن بيونغ يانغ غير مهتمة بالحوار طالما أن واشنطن تنتهج سياسات عدائية.

يوم الثلاثاء الماضي ، قال أوستن ونظيره الكوري الجنوبي إنهما سيوسعان التدريبات العسكرية وينشران المزيد من 'الأصول الاستراتيجية'، مثل حاملات الطائرات والقاذفات بعيدة المدى، لمواجهة تطوير أسلحة كوريا الشمالية ومنع الحرب.

عندما سُئل أوستن عن التوترات مع كوريا الشمالية خلال توقف في الفلبين، قال أوستن إن هدف الولايات المتحدة هو تعزيز قدر أكبر من الأمن والاستقرار وإنها لا تزال ملتزمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية. 

واشنطن الخارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة وزارة الخارجية كوريا الجنوبية كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أمير مرتضي منصور عقب هزيمة الزمالك بثلاثية من فاركو

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

مرتضى منصور يدرس الانسحاب من الدوري بعد هزيمة الزمالك أمام فاركو

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

فلوس سلامة فراويلة..تعليق مثير من ياسمين الخطيب علي خسارة الزمالك أمام فاركو

احذر.. بعد زلزال تركيا وسوريا هل يضرب تسونامي الإسكندرية مرة أخرى؟

موضوعات متعلقة

طالبان تعلن رغبتها المشاركة في اجتماع متعدد الأطراف بشأن أفغانستان في موسكو

مظاهرات في كوبنهاجن احتجاجا على مشروع قانون إلغاء العطلة العامة

أردوغان يتهم الغرب وأمريكا بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة

مقتل جندي أمريكي في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا أثناء إجلاء المدنيين

ضابط سابق بالمخابرات: أمريكا كذبت على العالم من أجل غزو العراق

انزعوا سم الكراهية وحققوا السلام والازدهار .. رسالة بابا الفاتيكان قبل وداع جنوب السودان

تركيا: المنظمات الإرهابية تعرقل طريق السويد إلى عضوية الناتو

نفس تكتيك قتل بن لادن.. تفاصيل تصفية سيل 6 لزعيم داعش بالصومال

ترشيحاتنا

تناول أزهار وأوراق هذين النباتين يقلل نسبة السكر على الفور

فقد 12 من عائلته في الزلزال.. سوري يبكي بحرقة وطفل بين يديه

زلزال تركيا وسوريا الأكثر دموية.. المسح الجيولوجي: قدرته 250 ضعف هزة إيطاليا 2016

في ذكرى رحيل محسن سرحان.. تزوج من فنانة شهيرة وأبرز أعماله الفنية

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحاجة.. ردده الآن قبل دخول وقت الفجر

أكثر من 3800 قتيل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا المميت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادثة غريبة.. سرقة قطار هندي على يد لصوص محترفين

إزالة ورم سرطاني.. تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين غيث بعد رسالتها المؤثرة

سيدة تضع مولودها تحت الأنقاض في سوريا.. وهذا مصير الأم والأب؟

بدرجات حرارة وكرات فولاذية.. العلماء يبتكرون جليد بشكل غريب.. تفاصيل

فيديو

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

زلزال جديد يضرب تركيا .. ارتفاع حصيلة الضحايا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ