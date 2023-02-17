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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة جديدة في سجله.. زعيم كوريا الشمالية يخطط لقتل شقيقته

صدى البلد

زعم الخبراء أن شقيقة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" قد تكون في خطر شديد بالنظر إلى ميله لقتل خصومه السياسيين، فمن المرجح انه يخطط لـ قتل شقيقته من أجل يفسح الطريق لـ ابنته التي ظهرت معه مؤخرًا في عدد من المناسبات.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب سلسلة من الظهور العلني لابنة كيم ، "كيم جو آي" مما يوحي للعديد من المعلقين الكوريين الشماليين بأنها المفضلة لخلافته.

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بمجرد أن كانت قوية ، يعتقد الآن أن أخته"كيم يو جونج" Kim Yo Jong قد سقطت على جانب الطريق في أعقاب ظهور الطفلة المختارة الجديدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يعتبر وجود كيم يو جونج، في نظر الكثيرين ، شيئًا جديدًا نسبيًا، يُعتقد أنها طفلته الثانية ، فقد لعبت دورًا بارزًا بشكل متزايد في نظر الجمهور الكوري الشمالي ، حيث وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها الطفل المحبوب والمحترم.

في حديثه إلى ديلي بيست ، أوضح الخبراء كيف أنه من غير المحتمل أن يكون هناك دور لكيم يو جون بالنظر إلى التغيير الذي يطرأ حاليًا.

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قال ديفيد ستراوب ، وهو دبلوماسي كبير سابق في السفارة الأمريكية في سيول: "قتل كيم عمه وأخيه غير الشقيق"، وأضاف: "سأراهن أن كل شخص في عشيرة كيم يتذكره ، وربما خاصة يو جونج".

قال بروس بينيت ، المحلل الكوري الشمالي منذ فترة طويلة في مؤسسة راند للنشر ، إن المركز المتكرر للتغطية الإعلامية لكيم يو جونج بعد الظهور العلني قد يكون السبب وراء سقوط شقيقته.

قال: "أظن أن كيم كان مستاءً حقًا من جميع وسائل الإعلام الخارجية بشأن كون أخته هي خليفته المحتملة".

شقيقته قتل

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