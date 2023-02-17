سجل هدفا..مجدي عبد الغني عن إمام عاشور: بداية مميزة مع ميتيلاند الدنماركى

‏علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الصادق على هدف أمام عاشور في أول مباراة له مع لـ ميتيلاند الدنماركي في شباك سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.



وكتب مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر :" إمام عاشور بداية مميزة مع ميتيلاند الدنماركى ويسجل هدف في أول ظهور مع الفريق ".

وشارك إمام عاشور كبديل، قبل أن يسجل الهدف الأول لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، ليتقدم لفريقه، مسجلًا أول أهدافه في أولى مبارياته مع فريقه الجديد.