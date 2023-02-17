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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يؤكد لنظيره البرتغالي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر للارتقاء بالعلاقات

شكري يلتقي وزير خارجية
شكري يلتقي وزير خارجية البرتغال

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الخميس، وزير خارجية البرتغال " جواو كرافينيو"، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. 

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزيرين ناقشا ملفات العلاقات الثنائية وسبل دفعها قدماً، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، كما رحب الوزيران في هذا السياق بتكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والدفع قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. 

كما اتفق الوزيران على أهمية الإبقاء على قنوات دائمة للحوار بين القارة الأفريقية والأوروبية، حيث أعرب الوزير البرتغالي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثلاثي مع مصر في القارة الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة البرتغالية للتعاون واللغة "كامويش"، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والري، منوهاً إلى وجود آفاق رحبة لهذا التعاون مع الشركاء الأفارقة، في ضوء خبرات البلدين وتواجدهما القوي في القارة الأفريقية تقليدياً. 
 

وأردف السفير أبوزيد، بأن الوزير شكري حرص على تثمين التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين في مختلف الأطر الدولية، منوهاً بمواقف البرتغال الداعمة للمواقف المصرية فى المحافل الدولية.
 

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته موضحاً أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين.

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