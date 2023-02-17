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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

صدى البلد

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب أزمة قيد لاعبي الزمالك في الميركاتو الشتوي. 

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ٢ ” أن الاتحاد المصري سمح للزمالك بقيد لاعبيه عبر السيستم الخاص به وهو أمر جيد وموقف يحترم من جانب الاتحاد حتي لا يضيع علي الزمالك فرصة قيد اللاعبين حال سداد المديونيات. 

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وأضاف مدحت شلبي أن اللوائح واضحة بشأن قيد لاعبي الزمالك وكان يجب قيد اللاعبين ومنح الزمالك البطاقات فور سداد مديونيات النادي لدي الاتحاد. 

وتابع أن موقف الاتحاد في وقف القيد على الرغم من سداد المديونيات أمر مثير للدهشة والاستنكار مشددا أن رد الاتحاد الدولي “ الفيفا ” في هذا الشأن منطقي وطبيعي. 

وتابع مدحت شلبي أن الاتحاد المصري كان يجب حل الأزمة سريعا دون الحاجة للجوء للفيفا خاصة وأن اللوائح تنص أن الزمالك من حقه قيد اللاعبين حال سداد المديونيات. 

وأكمل أن اللجوء للجنه التظلمات أمر مثير للدهشة أيضا حيث أن اللجنة مختصة بالنظر في قرارت لجنه الانضباط مشددا أن قرار قيد اللاعبين بعيد تماما عن عمل لجنه التظلمات. 

وتابع أن الاتحاد وجد أنه من الأفضل اللجوء للجنة أخرى لاتخاذ القرار النهائي في قيد لاعبي الزمالك. 

الزمالك مرتضى منصور اتحاد الكرة الاتحاد المصري أون تايم سبورت مدحت شلبي لجنة الانضباط

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