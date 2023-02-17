شبانة: فيتوريا يرغب في ضم كهربا ونيمار لمنتخب مصر|تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يريد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، وطلب جواز سفره للاستعانة به في المباريات القادمة للفراعنة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: فيتوريا يدرس ضم أحد لاعبي الزمالك الشباب وهو سيد عبدالله نيمار، قبل معسكر مارس القادم".

عصام صيام رئيسا لرابطة المعلقين الرياضيين للمرة الثالثة

فاز اللواء عصام صيام برئاسة رابطة المعلقين الرياضيين خلال الانتخابات التي اقيمت اليوم بمقر الرابطة في حضور الاعلامي أحمد شوبير كابتن منتخب مصر والنادي الاهلي السابق.

ونال 7 مرشحين ثقة أعضاء الجمعية العمومية للرابطة في دخول مجلس الادارة الجديد الذي يستمر في مهمته لمدة 4 سنوات.

وخلال الاجتماع الاول لمجلس الادارة حسم عصام صيام فوزه برئاسة رابطة المعلقين للدورة الثالثة على التوالي بعد حصوله على أغلب أصوات أعضاء المجلس .. في حين تم اختيار المهندس سمير عزيز نائبا لرئيس الرباطة .. والدكتور رامي بهجت الأمين العام .. ومحمد الدروي أمينا للصندوق.

وكل من وائل ابو العزم ومريت فانوس ومنير وحيد أعضاء لمجلس ادارة الرابطة.