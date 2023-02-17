مصطفى محمد يقود نانت للتعادل مع يوفنتوس في الدوري الأوروبي

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع نانت الفرنسي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

يوفنتوس افتتح عن طريق الصربي دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 13 من متابعة لرأسية زميله فيديريكو كييزا.

وسجل نانت هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق لودوفيتش بلاس من متابعة لتمريرة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، لينتهي اللقاء بالتعادل قبل مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمير - أليكس ساندرو - دي تشليو

خط الوسط: فاجيولي - لياندرو بارديس - أدريان رابيو

خط الوسط: فيديريكو كييزا - أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش.

تشكيل نانت

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، كأساسي.

وضم تشكيل نانت كلا من:

في حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: سينتونزي - جيروتو - كاستيليتو - بالويس

خط الوسط: تشيريفيلا- موسى سيسوكو- موتوسامي

خط الهجوم: بلاس - كوكو- مصطفى محمد