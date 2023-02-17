دون إصابات .. السيطرة على حريقين بحظيرة طيور ومنزل بالمنيا

استطاعت قوات الحماية المدنية بالمنيا السيطرة على حريقين الأول إندلع داخل حظيرة طيور بإحدى قرى مركز مطاي والثاني بمنزل ريفي في قرية صفانية في مركز العدوة وتم السيطرة عليهما وإخمادهما دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل باحدي قري مركز العدوة في أقصي شمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق محتويات المنزل.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة طيور بقرية أولاد الشيخ علي التابعه لدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية اندلاعه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون خسائر بشرية أو مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة موقع الحريقين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.