عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دون إصابات .. السيطرة على حريقين بحظيرة طيور ومنزل بالمنيا

السيطرة على حريقين
السيطرة على حريقين بالمنيا

استطاعت قوات الحماية المدنية بالمنيا السيطرة على حريقين الأول إندلع داخل حظيرة طيور بإحدى قرى مركز مطاي والثاني بمنزل ريفي في قرية صفانية في مركز العدوة وتم السيطرة عليهما وإخمادهما دون إصابات بشرية.

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

وحدة إسعاف وسوق وموقف وتطوير طرق.. 30 مليار جنيه لخدمة أهالي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل باحدي قري مركز العدوة في أقصي شمال  المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده دون إصابات بشرية فيما انحصرت الخسائر المادية علي احتراق محتويات المنزل.

كما تلقي مأمور مركز شرطة مطاي، بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة طيور بقرية أولاد الشيخ علي التابعه لدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده، ورجحت التحريات الأولية اندلاعه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون خسائر بشرية أو مادية، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة لمعاينة موقع الحريقين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنيا الحماية المدنية غرفة عمليات السيطرة على حريق العدوة نشوب حريق منزل ريفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تراجع كبير في سعر الدولار عالميا

تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية

بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

دعاء آخر جمعة في رجب للرزق.. 7 كلمات لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ