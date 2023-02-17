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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشادة كلامية بين قيادات الجيش الإسرائيلي والشاباك والأمن القومي

مشادة كلامية بين
مشادة كلامية بين قيادات الجيش الإسرائيلي والشاباك

كشفت القناة "12" العبرية عن اندلاع مواجهة كلامية بين وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من جهة، وبين قائد الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار من جهة أخرى وذلك على خلفية التصعيد الأمني.

وعقد اجتماع أمني موسع الأربعاء لمناقشة الاستعدادات قبيل حلول شهر رمضان، حيث حذر قادة الأمن من أن الأوضاع الأمنية آخذة في التدهور، داعين إلى تهدئة الأوضاع قبيل الشهر المبارك.


واتهم بن جفير الذي حضر الجلسة وترأسها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قادة الأمن بالعيش في الوهم وأنهم جربوا أساليبهم خلال الفترة الاخيرة ولكنها لم تجد نفعاً.

وقال موجهاً حديثه لقادة الأمن: "إذا ما كنتم مستعدين لتضمنوا لي عدم تنفيذ عمليات فسأقوم بتجميد خطواتي شرقي القدس".

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