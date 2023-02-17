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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 شاحنات سعودية لـ سوريا .. تفاصيل

صدى البلد

عبرت اليوم منفذ باب السلامة الحدودي 10 شاحنات إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

وسيشمل التوزيع عددًا من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا؛ منها اعزاز وصورتن وعفرين وجندريس.

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء 

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