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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

 ذوي الهمم بسيناء يهنئون السيسي بذكري الإسراء والمعراج

د حاتم سلامه جامعة
د حاتم سلامه جامعة العريش بشمال سيناء

تقدم  ذوي الهمم بمحافظة شمال سيناء، للرئيس عبد الفتاح السيسي بأصدق وأرق التهاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج داعين الله أن يجعل جميع أيامنا أيام خير ويمن وبركات وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.
 

وقال د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة العريش) أن هذه التهنئة للرئيس السيسي تأتي تعبيرًا عن امتناننا وتقديرنا لرعاية فخامته لأصحاب الهمم وسعيه المستمر للتمكين لهم في شتى مجالات الحياة.

وأضاف سلامة ، أن الرئيس السيسي صاحب فلسفة ومواقف إنسانية راقية تعكسها مقولاته: "إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى بناتنا وأبناءنا من ذوي القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات وهو ما يثبت مدى قدرتهم على تحدي الصعوبات والتغلب عليها.

وتولي الدولة عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكاناتهم" و"إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

 

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" و"اقبلوا اعتذاري أنا (للمتنمر عليهم من أصحاب الهمم)."
يذكر أن سلامة من أصحاب الهمم فاقدي البصر وأنه مرشح لمنصب نائب رئيس جامعة العريش لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

سيناء ذوى الهمم السيسي الإسراء المعراج

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