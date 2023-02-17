مستقبل وطن يجتمع بأمانة المرأة لبحث سبل دعم الأسر الأكثر احتياجا بالشرقية

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن الشرقية اجتماعا موسعا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة تحت شعار «مصر محتجالكم» وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب احمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ والمستشار السياسي للحزب ونائب رئيس الحزب ، وبإشراف وحضور النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ الامين العام لحزب مستقبل وطن الشرقية والدكتورة زينب فهيم أمين المرأة و عبد الدايم غانم أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، والنائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب‎ وأمناء المرأة عن مراكز المحافظة ،وذلك بقاعة الاجتماعات الكبري بالمقر الرئيسي بمدينة الزقازيق.

أوضح محمد سليم في كلمته بأن الفترة القادمة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد، وتنظيم العديد من الفاعليات المختلفة والتي تهدف إلى الوصول للمرأة، داخل كل بيت باعتبارها أول من يستقبل الفرد وهي المحرك الأول في بناء الشخصية، لا سيما الأسر الأكثر احتياجا القري والكفور.

وأكدت الدكتورة زينب فهيم أمين المرأة أن القيادة السياسية تحرص دائما على دعم المرأة، وتؤمن بأهمية دورها وضرورة تمكينها اجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا وظهر ذلك واضحاً من خلال المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة المصرية وكان للمرأة نصيبا كبيراً منها..

واضافت امين المرأة بالشرقية انه تم وضع آلية عمل داخل مراكز المحافظة في مقدمتها دعم المرأة المعيلة، من خلال التدريب، وتقديم مشروعات متناهية الصغر للأسر الاولي بالرعاية بالإضافة إلى التنسيق مع الرائدات الريفيات، لدعم الأنشطة المجتمعية، اهمها قضايا الأسرة، بالتوعية عن طريق حملات طرق الأبواب، مع عقد ندوات تثقيفية، للتعريف بأهم متطلبات المرحلة وسبل دعم مؤسسات الدولة..

وأشارت فهيم بأن أمانة المرأة تعكف الآن علي اعداد خطة عمل مكثفة وجاري التنسيق مع السادة أمناء المراكز، لتقديم كافة المساعدات الممكنة لدعم الأسر الأكثر احتياجا لا سيما ونحن علي مشارف الشهر الكريم..



وفي نهاية الإجتماع تم فتح باب النقاش والرد على كافة استفسارات الحضور وسط تفاعل كبير من جانب أعضاء الأمانة.