وزير الإعلام اللبناني: نعاني من فراغ كبير بعد انتهاء مدة عون

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه لا يوجد صحفي لبناني موقوف عن العمل، لكن بالفعل يحدث بعض الاغتيالات لصحفيين وهذا عملًا مُدان ولا يوجد شيء في الدنيا يُبرر الاغتيال، لكن هذا الشيء يحدث في كل الدنيا، مطمئنًا الجميع: « لا شيء في لبنان يهدد الحرية العامة»، موضحًا أنه لا يمكن تجاوز موضوع الانتخابات في وسائل الإعلام.

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يرى من قناعته الشخصية أنه من وقت انتهاء عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وهناك فراغ كبير، «كانوا دائما يقولون أنه عندما يحدث فراغ ، فإن مجلس الوزراء يجب أن يجتمع لتيسير أمور الناس، فكيف سنعيش إن لم يتم انتخاب رئيس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فلا يوجد مجلس وزراء ولا نواب وكل شيء معطل».

وأوضح وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، « حياة المواطن اللبناني اليومية وتفاصيل يومهم تحتاج مجلس وزراء ورأينا أول مجلس وزراء انعقد بعد انتهاء عهد الرئيس عون كان هناك اعتراضات كبيرة عليها وسيحدث هذا وتعودنا على هذا في الحياة السياسية، وسبق أن ناشدت باجتماع مجلس الوزراء في فاجعة الزلزال بسبب الهلع الذي حدث في لبنان وخوف المواطنين على حياتهم وحياة ذويهم وممتلكاتهم».