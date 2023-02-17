عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الإعلام اللبناني: نعاني من فراغ كبير بعد انتهاء مدة عون

مكاري
مكاري

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إنه لا يوجد صحفي لبناني موقوف عن العمل، لكن بالفعل يحدث بعض الاغتيالات لصحفيين وهذا عملًا مُدان ولا يوجد شيء في الدنيا يُبرر الاغتيال، لكن هذا الشيء يحدث في كل الدنيا، مطمئنًا الجميع: « لا شيء في لبنان يهدد الحرية العامة»، موضحًا أنه لا يمكن تجاوز موضوع الانتخابات في وسائل الإعلام.

txt

إحراق البنوك في لبنان .. اجتماع عاجل لـ مجلس الأمن المركزي

txt

لبنان.. الجيش يعلن سقوط 3 عسكريين في اشتباكات شرق البلاد

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يرى من قناعته الشخصية أنه من وقت انتهاء عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وهناك فراغ كبير، «كانوا دائما يقولون أنه عندما يحدث فراغ ، فإن مجلس الوزراء يجب أن يجتمع لتيسير أمور الناس، فكيف سنعيش إن لم يتم انتخاب رئيس لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، فلا يوجد مجلس وزراء ولا نواب وكل شيء معطل».

 

وأوضح وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، « حياة المواطن اللبناني اليومية وتفاصيل يومهم تحتاج مجلس وزراء ورأينا أول مجلس وزراء انعقد بعد انتهاء عهد الرئيس عون كان هناك اعتراضات كبيرة عليها وسيحدث هذا وتعودنا على هذا في الحياة السياسية، وسبق أن ناشدت باجتماع مجلس الوزراء في فاجعة الزلزال بسبب الهلع الذي حدث في لبنان وخوف المواطنين على حياتهم وحياة ذويهم وممتلكاتهم».

وزير الإعلام اللبناني الاعلام الاغتيال اجتماع مجلس الوزراء الرئيس اللبناني حكومة تصريف الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

ترشيحاتنا

كوكبان يظهران في سماء مصر.. ظاهرة فلكية خلابة تشاهد بالعين المجردة

إعلان عاجل | الجيش الأمريكي ينهي مهمة جمع حطام المنطاد الصيني

تزايد ملحوظ .. مأساة في بريطانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

بتتكلمي عن مين ؟ لؤي يحرج ياسمين عز على الهواء

تم اكتشاف حالات إصابة في غانا.. الصحة: استعدادات كبيرة لمواجهة فيروس ماربورج

الخارجية : إطلاق سراح المصريين المحتجزين في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك حموضة.. 5 أطعمة تقضي عليها | منها مضغ علكة

أصوات مرعبة.. مشروع أعمق حفرة في العالم يثير مخاوف وذعرا|صور

طريقة عمل الدونات زى المحلات| بأقل كمية زيت

خلل وظيفي.. أعراض وأسباب وعلاج سرعة القذف

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ