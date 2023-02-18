من داخل السيارة.. سمر يسري تتألق في إطلالة شتوية



تألقت الإعلامية سمر يسري في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت سمر يسري بيسلفي من داخل السيارة بلوك شتوي، حيث ارتدت جاكت باللون الأسود، ونظارة شمس أنيقة مع لمسات فريدة من الميك آب تبرز جمالها، وتركت شعرها الكيرلي علي كتفيها.

وعلقت سمر علي الصورة: "لن تجد السلام ابدآ"

وتشتهر "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.