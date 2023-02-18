بعد الأزمة مع الصين.. رئيس الفلبين: لن نتخلى عن شبر واحد من أراضينا

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم السبت، إن بلاده لن تتخلى عن شبر واحد من أراضيها.

وقال ماركوس، في تصريحات في مانيلا عقب تصاعد التوترات البحرية مع بكين في بحر الصين الجنوبي، إن بلاده ستواصل الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وفقا لدستورها والقانون الدولي.

والثلاثاء الماضي، استدعى الرئيس الفلبيني السفير الصيني لدى مانيلا، للتعبير عن "قلقه الشديد" بعدما اتهم خفر السواحل الفلبيني مركبًا صينيًا بتسليط "ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية" على أحد قواربه.

وقالت الناطقة شيلوي فيليساريا - غرافيل، إن ماركوس واجه السفير الصيني هوانغ شيليان "بشأن تزايد وتيرة وشدة الإجراءات التي تتخذها الصين ضد خفر السواحل الفلبيني والصيادين الفلبينيين، وآخرها تسليط ضوء ليزر عسكري ضد سفن خفر السواحل لدينا".