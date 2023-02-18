عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت معملا كبيرا للسياسة والسلاح

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك أنواع عالية من التكنولوجيا العسكرية تم استخدامها لأول مرة بالحرب الروسية الأوكرانية، سواء المدفعية الصاروخية أو الدبابات.

 

وأضاف "عبدالمنعم سعيد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحرب أصبحت معمل كبير للسياسة والسلاح، منوها بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا تحول إلى حرب شرسة. 

 

وأكمل: طلب الجانب الروسي والأوكراني لإنهاء الحرب غير مقبول، ولا توجد أى محاولات دبلوماسية حقيقية لإنهاء الحرب من قبل الدول الكبرى حتى الآن.

 

وفيما يخص الأوضاع في الدول العربية، لفت إلى أن برنامج الإصلاح الاجتماعي وجديد الخطاب قطع شوطا كبيرا في المملكة العربية السعودية
 

الحرب الروسية الأوكرانية عبدالمنعم سعيد روسيا أوكرانيا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ترشيحاتنا

القوى العاملة بالقليوبية توفر فرص عمل بـ18 منشأة لذوي الهمم.. تفاصيل

1.5مليون عملية جراحية.. استشاري يكشف آخر تطورات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار|فيديو

وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني.. صور

طرح دواجن مخفضة.. كيف تساهم الزراعة في خفض أسعار الفراخ بالأسواق؟

تصرف غريب من ممثلة أمريكية لتهدئ أعصاب زوجها.. ماذا فعلت؟

قراران عاجلان للحكومة.. أسعار الدواجن تنخفض قريبًا لهذا السبب| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

إطلالات غريبة للنجوم| حلق أحلام عامل قلق.. فستان دينا الشربيني يثير الجدل.. ويجز بملابس غير مألوفة

جددي سفرتك| طريقة عمل مندي السمك السريع

قماش صالون| تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

فيديو

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

قنوات تنقل المباراة.. الأهلي يواجه عقدة ما بعد كأس العالم أمام الهلال.. فيديو

مفاجأة في درجات الحرارة وموعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ