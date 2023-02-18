عبدالمنعم سعيد: الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت معملا كبيرا للسياسة والسلاح

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك أنواع عالية من التكنولوجيا العسكرية تم استخدامها لأول مرة بالحرب الروسية الأوكرانية، سواء المدفعية الصاروخية أو الدبابات.

وأضاف "عبدالمنعم سعيد" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحرب أصبحت معمل كبير للسياسة والسلاح، منوها بأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا تحول إلى حرب شرسة.

وأكمل: طلب الجانب الروسي والأوكراني لإنهاء الحرب غير مقبول، ولا توجد أى محاولات دبلوماسية حقيقية لإنهاء الحرب من قبل الدول الكبرى حتى الآن.

وفيما يخص الأوضاع في الدول العربية، لفت إلى أن برنامج الإصلاح الاجتماعي وجديد الخطاب قطع شوطا كبيرا في المملكة العربية السعودية

