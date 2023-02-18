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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول بعثة الزمالك لمطار القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني.. صور

بعثة الزمالك تصل
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من مدينة بنغازي الليبية، بعد خوض مباراة مع المريخ السوداني، ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الزمالك من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار ، وتم انهاء اجراءات خروجه فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من ليبيا.

وكان الزمالك قد خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وسيواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي ذهابا وإيابا في الجولتين المقبلتين من دوري أبطال إفريقيا.

 ويخوض الزمالك مباراته المقبلة  في دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي، يوم 25 فبراير الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك والترجي  يوم 7 مارس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، فيما يلتقي الترجي مع شباب بلوزداد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة

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