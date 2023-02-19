أزيلوا أضرار العلاقات الثنائية.. بيان هام من الخارجية الصينية للولايات المتحدة

ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن عضو مجلس الدولة الصيني ومدير مكتب الشؤون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانج يي، خلال اجتماع في مؤتمر ميونخ مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حدد موقف بكين من حادث المنطاد الصيني وطالب واشنطن بإزالة الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية بسبب إساءة استخدام القوة.‏

‏وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر على ‏‏موقعها الإلكتروني:‏‏ "أعرب وانج يي عن موقف الصين الثابت والعادل بشأن ما يسمى بوضع المنطاد وطالب الجانب الأمريكي بتغيير مساره وتقييم وإصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات الصينية الأمريكية بسبب إساءة استخدام القوة".‏

‏وفي وقت سابق، اكتشفت السلطات الأمريكية منطادا صينيا فوق البر الرئيسي على ارتفاع أعلى بكثير من المعايير القياسية للسفر الجوي التجاري. لم يشكل أي تهديد للناس على الأرض. في 4 فبراير.

وتم إسقاط البالون بصاروخ في المجال الجوي الأمريكي، ووفقا لإدارة واشنطن، كانت الصين تستخدم هذه الأداة لجمع معلومات استخباراتية مهمة، وبسبب ذلك أرجأ بلينكن زيارته إلى الصين.‏

‏واحتجت وزارة الخارجية الصينية على هجمات واشنطن وافتراءاتها، وأوضحت أن مسبار الطقس الصيني كان في المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة.‏