عقب انهيار عقار القباري.. استشاري هندسي يطالب بلجنة فنية لحصر المباني القديمة بالإسكندرية

تكتظ مدينة الإسكندرية بمئات العقارات القديمة المتهالكة، والتي تمثل مشكلة كبيرة لكل صناع القرار بالإسكندرية فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، وتتفرع في أكثر من اتجاه.



ويبلغ عدد العقارات القديمة وفقاً لتصريحات سابقة لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.



وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.



وقال المهندس السيد حسن، مهندس استشاري تصميم المنشآت الخرسانية وعضو مجلس إدارة نادي المهندسين الإسكندرية، في تصريحات لصدى البلد، إن ظاهرة انهيار العقار في الإسكندرية لها عدة أسباب وعوامل للانهيار، من بينها وجود منشآت قديمة يتراوح عمرها أكثر من 100 عام، وموجودة بالتحديد في الإسكندرية القديمة، كأحياء الجمرك ومنطقة أبوقير ومحرم بك.



وأشار إلى أن الخرسانة الخاصة بهذه العقارات تكون متهالكة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، مضيفًا أن من أهم أسباب انهيار العقارات عدم ترميم وصيانة ورفع كفاءة العقارات القديمة كل هذا يزيد من المشكلة، ويعقدها، لأن الأهالي يتركون العقار على حالته دونما ترميم أو صيانة لفترات طويلة.



وأكد أن ترميم العقارات وتطويرها ومتابعتها باستمرار تزيد من العمر الافتراضي للعقار، ولكن ترك العقارات دون ترميم تقصر من العمر الافتراضي للعقار.



وأوضح أن محافظة الإسكندرية بطبيعتها مدينة ساحلية معرضة للنوات الشديدة وخاصة في موسم الشتاء، وهذا يكون له تأثير كبير على عمر هذه العقارات.



وطالب بضرورة وجود آلية لحصر جميع هذه العقارات بجميع أنحاء المحافظة، وتشكل لجان فنية مختصة من نقابة المهندسين، وكلية الهندسة من أجل تقييم حالة العقارات ووضع الخطط اللازمة لها سواء بالترميم أو بالإزالة، وإعادة البناء، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدني ورجال الأعمال لمساندة الدولة في حالة إزالة بعض العقارات من أجل توفير سكن ملائم وحياة كريمة للمصريين، وفقًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم".

