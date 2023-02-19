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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أماكن تواجد سيارات خدمة عملاء شركة مياه الشرب بالشرقية

صدى البلد

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من السبت ١٨فبراير إلى الخميس ٢٤ فبراير وذلك من الساعة ٨ صباحا وحتي الثانية عصرا.

 

وأوضحت الشركة في بيانها أن تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز بقرية بهجات يومي الأحد والاثنين  وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلي الخميس وفي مركز منيا القمح بقريه شلشلمون يومي الأحد والاثنين وفي مركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يوم الثلاثاء وبقريه كفر الجنيدي يومي الأربعاء والخميس.

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وتابعت الشركة في بيان لها، تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة بمركز الحسينيه بقريه( الأخيوة) من السبت الي الخميس عدا يوم الاحد.

وأكدت الشركة ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل التعاقد على ادخال العدادات  وشحن الكروت مسبوقة الدفع وسداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير وتقديم شكاوي.

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